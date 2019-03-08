內地女網購中伏　尖頭鞋變彈力「中指鞋」　網民嘲：阿拉丁對鞋？

網上購物風險高，除被騙財外，最怕滿心歡喜期待心頭好到手，最後卻中伏收場。日前一名內地女生在微博投稿抱怨，指自己網購了一對淺啡色的尖頭平底鞋，詎料收到實物及試穿後，竟然變成彈力十足的「中指鞋」，讓她非常氣憤。不少網民見狀均笑翻，直指是鞋的質量太差，亦認為闊腳掌的樓主應購買更大的尺碼。

日前一名女生網購一對尖頭平底鞋，詎料收到後卻發現貨不對辦。（微博圖片）

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該名苦主的中伏照片近日在微博瘋傳，她向微博「偽意見領袖」投稿時，無奈問道「請問這種情況是鞋子的問題，還是我腳的問題？」更指賣家一直未有理會她的投訴。從她提供的照片所見，原本賣家的圖片為一對淺啡色的尖頭平底鞋，穿上後腳掌顯得非常修長，惟女生收到鞋子後竟貨不對辦，可能因為她的腳掌較闊，她試穿時幾乎迫爆鞋子，更變成彈力十足的「中指鞋」，令她非常氣憤。

女生收到貨物後，竟發現尖頭鞋變彈力「中指鞋」，令她相當氣憤。（微博圖片）

不少網民見狀紛紛表示笑翻，有人形容鞋子變成「阿拉丁對鞋」、包餃子時落太多餡料等，甚至有人上載照片，笑稱像她剛吃過的蕃茄仔。另外，有網民則直指鞋的質量太差以及皮質太軟，認為賣家的照片也隱約看到模特兒的腳輪廓，「如果站起來走路估計跟你的情況差不多」，建議樓主下次買尖頭鞋時，應購買更大的尺碼。

（微博）