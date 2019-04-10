報告指內銀肩負刺激經濟重任　信貸或會快速增長

近期內地經濟增長放緩，由去槓桿轉為穩槓桿保增長，銀行業自然首當其衝。有報道指內地銀行業需要大力刺激經濟，有可能令到信貸再度快速增長。

法國外貿銀行（Natixis）發表報告，表示中國去槓桿政策已經轉向，未來銀行需要承擔更多刺激經濟的重任。

債轉股難度大 已不是主要處理資產方式

銀行業在貸款予小微企業的同時，仍然要清理不良資產，但報告指由於債轉股難度太大，已經不是最主要的處理方式。目前最主要的方法是資產證券化，以及建立地方及銀行級管理公司。至於地方債處理進度則較慢。

雖然政府要求多向民企借貸，但法國外貿銀行預期，批發融資成本降低未能壓低整體企業貸款成本，特別是民企的貸款。

法國外貿銀行表示，大型內地銀行要發永續債來擴大資產負債表，否則大量借貸予民企之後，可能會出現無額度借予國企的情況。（中新社）

需要大增資產負債表 免民企蠶食國企貸款額度

大型銀行將會面對鬥快達標的情況，由於政府下達民企貸款目標，各大行要迅速增加信貸。銀行或者需要快速而大幅擴充資產負債表，否則民企貸款率上升之後，會出現國企借貸額大幅減少的情況。

發行永續債吸資 難言有足夠時間處理劣質資產

報告表示，中國政府敦促銀行增加民企貸款，但銀行面臨資產負債表擴張以及資產質素的壓力，因此政府容許銀行發行永續債，而人民銀行亦透過工具購買這些永續債。

該行預期，內銀信貸有可能重新大幅增長。目前很難確定銀行是否有足夠時間處理劣質資產，唯一確定的是中國銀行業重組周期正在不斷縮短。