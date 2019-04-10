港股整體市值　自大時代以來首次超越日本　晉身成全球三哥

香港股市市值已超越日本，成為全球季軍﹑亞洲區的二哥。據《彭博》數據顯示，截至今年4月9日，香港股市整體市值達到5.78萬億元（美元‧下同）（約45.3萬億港元），略高於日本股市整體市值。數據顯示，當日日本股市整體市值達到5.76萬億元（45.15萬億港元）。這是自2015年4月大時代以來，港股市值得以在日本股市之上。

本港股市市值得以超越日本，與今年港股持續上升有關，其中恒生指數在今年內，錄得16.7%升幅有關。相比之下，在今年內日本股市累計升幅約8.6%，反映出港股表現遠優於日本股市，讓港股排名壓倒日本，成全球第3，而對方排名跌至全球第4。

日本股市總市值達5.76萬億美元，排名全球第4。（視覺中國）

港股市值增加近9400億元

指數上揚自然帶動股市市值增加，期內本港股市市值增加9,370億元，而日本股市市值增加3,710億元。港股市場就憑這段強勁升勢，超越日本股市。

今年港股表現如此理想，既有投資者憧憬中美雙方可就貿易爭議達成協議，同時投資者預期內地經濟會有較佳表現，以及內地股市獲國際指數公司增加納入因子，導致日後佔國際指數公司旗下指數比重增加。由於港股市場帶有內地股市影子概念，加上目前恒指中，中資股佔比約一半，有關因素對港股帶來正面作用。

騰訊股價升約2成，為大市帶來不少進賬。（路透）

市場人士笑稱恒指已成騰指

恒生指數在今年有如此可人表現，與重磅股騰訊控股（0700）股價大翻身有關。股王在年內股市錄得20.6%升幅，股價亦直迫390元。由於騰訊佔大市約1成，當股價上揚，大市自然隨其步伐再次高位，《彭博》更指出大市在今年內的升幅，有14%是來自騰訊。難怪有市場人士指出，恒指已再次成為「騰指」。

除了股王外，友邦保險（1299）及中國平安（2318）亦對港股升勢帶來不少貢獻。

那麼港股市值，是否可以稱冠全球？據《彭博》數據顯示，內地股市整體市值高達7.6萬億元，而美國股市市值更達到31.3萬億元。在這樣的差距下，港股要「超中趕美」，或許有相當難度。