IMF：中國可採取高品質的刺激型財政政策

IMF表示，如果面臨更急劇的經濟放緩風險，中國、德國等國可以考慮採用有限、高品質的財政政策刺激經濟。

國際貨幣基金組織（IMF）發佈最新一期《財政監測》報告。報告稱，在全球增長放緩、不確定性上升、公共債務居高不下的背景下，各國財政政策應該為可能的經濟下滑做好準備，平衡增長和可持續性目標，同時進一步在稅制、社會支出、勞動力市場、反腐敗等方面深化改革，以適應快速變化的全球經濟。

報告指，今年幾個大型發達經濟體和新興市場經濟體將會放緩，經濟下滑的風險提高，全球公共債務居高不下，在很多國家，公共和私人債務接近歷史最高點，長期的發展前景令人擔憂，社會不公平現象顯著；而過去十年的財政政策太少注重如何促進長期包容性增長。因此，財政政策應謹慎地平衡增長與可持續性目標之間的關係。

IMF財政事務部主任在報告發佈會上表示，是否採取刺激型財政政策要視各國具體國情而定，如果面臨更急劇的經濟放緩風險，中國、德國等國可以考慮採用有限、高品質的財政政策刺激經濟，但需要注意兩點：一是保證政策的實行在預算之內，二是政策有利於促進經濟向新的增長模式轉換，符合中長期可持續增長的需求。

以中國近期的個稅改革成果為例，IMF財政事務部主任表示這次減稅促進了消費，有利於中國經濟增長完成由增量向品質的轉型，但另一方面，減稅降低了稅制的累進性，累進性未來還有提高的空間。