渣打預測中國經濟2020年超美國　美智庫質疑

渣打銀行1月的報告預測，在比較特定標準計算下，中國將於2020年超越美國成為最大經濟體。惟保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）周二（26日）發表報告認為，中國經濟體量可能於2030年超越美國，但也可能「永遠不會」，專家分析認為這或與人口老化有關。

渣打1月的報告顯示，按購買力平價匯率（PPP）及名義國內生產總值（GDP）計算，中國將於2020年超越美國，成為全球最大經濟體。

美國之音中文網報道，美國企業研究所中國問題專家史劍道（Derek Scissors）指出，認為中國經濟總量已經或即將超越美國的看法很普遍，但他指出這些預測存在明顯缺陷，原因是購買力平價和GDP作為指標都不太可靠。

購買力平價為根據各國不同價格水準計算出貨幣間等值系數，以合理比較各國GDP。史劍道認為這人個指標適用於消費品和服務產品，但不一定對投資產品有效，而在中國GDP中，投資佔比超過40%，加上中國限制資本自由流動，制約了購買力平價的理論前提。

在GDP方面，史劍道認為中國政府發布的數據經過處理，而且不少經濟活動幾乎沒價值，例如修建機場使用率不高等，反映GDP不一定代表真正經濟成長。

史劍道：比較國民財富更有意義

史劍道認為，國民財富（national wealth）是比較兩國經濟更有意義的指標。報道指，相關數據顯示美國在這方面遠優於中國，而且優勢不斷擴大，中國或難以趕上。

他指出中國財富增長在放緩，而在中國限制市場化改革之下，情況可能會持續；雖然中美間的財富差距或會縮小，但由於人口老化和債務問題，這趨勢不會持續太久。

維珍尼亞大學（University of Virginia）商學院教授陳朝暉基本同意上述報告分析，認為一胎政策導致人口增長和老化，是制約中國經濟增長的原因之一。他認為，倘中國能解決這問題，由於中國人口基數較大，其經濟總量數十年後還是會超越美國。

（中央社）