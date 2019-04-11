騰訊再破400元　可再上一層樓？　專家就咁話......

騰訊控股（0700）今早曾觸及400元，為自去年6月以來首次，惟最終得而復失，以391.4元收市。不過在今年內，股王累計升幅為24.6%，走勢已明顯跑贏恒生指數；更有市場人士笑言，目前恒指再次成為騰指。

近期騰訊股價突出，其中一個原因與旗下遊戲重新獲監管機構發出版號，最新獲批的遊戲為《和平精英》。不過花旗指出目前該遊戲公開的資料不多，若按此遊戲，就內地對射擊類遊戲審批作出評論，實屬過早。若為求生型射擊遊戲，或會是內地放鬆審批的里程碑。

大行唱好為另一個推動騰訊股價上揚因素，滙豐將目標價升至438元，維持「買入」評級，又指出看到「微信」流量變現有上升之勢，而目前仍未完全反映出來。該行又指出騰訊已有多隻遊戲獲批版號，包括《權力遊戲》等兩隻海外進口遊戲，期望《絕地求生》等遊戲最終可獲批。

張智威預期，若騰訊股價出現調整，或低見375元。（張浩維攝）

分析員﹕不排除將回落至375元

受到多個利好消息帶動，促使股王擁有可人表現，投資者自然期望股價再上一層樓。不過有市場人士認為，騰訊股價在400元面臨不少阻力，投資者不宜太貪心之餘，更不宜高追。

信誠證券聯席董事張智威指出，今日騰訊與雷蛇（1337）股價均上揚，與兩者為內地第3屆電子競技創新大賽提供完整支援及服務有關。不過他當騰訊股價抵達400元時，市盈率已高達40倍，以公司去年盈利增長速度而言，根本難以支持此市盈率水平；加上已累積了不少升幅，所以投資者不宜高追。

張智威進一步指出，該股王在400元左右有相當大沽壓，反映出不少蟹貨在該水平沽貨，並指出若大市出現調整時，騰訊亦難免向下，預料短期內將於375至400元之間上落。