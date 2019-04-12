黑洞照片版權風波發酵　視覺中國關站整改　股價開市跌停

人類史上首張黑洞照片在周三（10日）面世，惟內地最大商業相片平台「視覺中國」聲稱擁有該相片版權，牽扯出一連串風波，更被揭發該公司將國旗、國徽圖片標註版權。視覺中國A股今早開市瞬即跌停，封單超過40萬手。

公司網站現已無法連線

天津互聯網信息辦公室今日凌晨公布，已於昨日（11日）約談視覺中國網站負責人，責令該網站停止違法違規行為，並全面徹底整改，期間須關閉網站，目前視覺中國網站已無法連上。視覺中國昨晚於微博發表聲明，承認沒有盡到嚴格審核的職責，導致不合規的內容出現在網上，並指公司已採取措施對不合規圖片全部下線處理，並根據相關法律法規自願關閉網站開展整改。

早前視覺中國將黑洞照片標註為「版權所有」，必須付費才能使用，而且不能用於商業用途，引發內地輿論反彈。惟內地媒體查證發現，該照片版權屬歐洲南方天文台所有，且使用權完全開放，亦不限制用於商業用途。該公司其後被揭發將其他企業商標，甚至國旗、國徽圖片標註版權，引起內地共青團、《新華社》、《人民日報》等官方機構批評。國家版權局亦開腔回應，要求各圖片公司健全版權管理機制，規範版權運營，合法合理維權，不得濫用權利，並稱即將開展專項行動，進一步規範圖片市場版權秩序。