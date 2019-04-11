【黑洞照片】視覺中國標註「版權所有」惹質疑　國旗、國徽都中招

人類史上首張黑洞照片在周三（10日）晚上正式對外公布，引發全球關注。 如此特別的照片卻引發一段小插曲，中國最大網上照片公司「視覺中國」聲稱擁有版權，且必須先付費才能使用。 事件引起內地網民質疑，結果再發現連中國國旗、國徽等照片亦被標註是「版權所有」，連共青團亦在微博上發文稱「國旗、國徽的版權也是貴公司的？」

有內地傳媒就黑洞照片的版權爭議致電視覺中國，獲對方明確回覆「我們是有版權的」，照片只能用作「編輯」，即一般媒體的新聞報道，「就要等你去購買然後使用」，但不能用作商業用途。視覺中國又提到，照片是從歐洲南方天文台提供，並透過法國傳媒《法新社》獲得授權。

視覺中國聲稱擁有黑洞照片的版權引起質疑。（視覺中國）

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另一方面，黑洞照片在網上廣泛流傳後被不少網民用作改圖，大有成為「萬能Key」之勢。視覺中國指以個人名義在公共平台上發布改圖，除了惡意詆毀、歪曲事實外，都不需要獲得授權，但自媒體使用照片則有被追究法律責任的風險。

然而，黑洞照片原本是由「事件視界望遠鏡計劃（EHT）」發起，聯合世界各地多個天文望遠鏡共同觀測而成，且由200多位科研人員組成的團隊完成科研。中科院院士武向平向表明，黑洞照片一經發布，「就是全世界可以使用的，媒體上也可以看見，只要標註是哪裏來的就可以。」

視覺中國聲稱擁有黑洞照片版權一事引起輿論質疑，其後更被發現連中國國旗、國徽等照片，以及大量公司的商標，都在視覺中國網站上被標註「版權所有」。共青團隨即在官方微博上發文質問「國旗、國徽的版權也是貴公司的？」，諸如百度、蘇寧、鳳凰、360、聯想等公司亦紛紛留言表達不滿。

視覺中國在周四（11日）下午終在官方微博上發聲明，解釋黑洞照片屬於EHT，「視覺中國通過合作夥伴獲得編輯類使用授權。該圖片授權並非獨家，其他媒體和圖片機構也獲得了授權」。聲明續指，照片的版權人要求只能用於新聞編輯傳播，未經許可，不能作為商業用途，「視覺中國並未獲得該圖片商業用途的權利」。

至於國旗、國徽，甚至公司商標等的版權問題，視覺中國創辦人柴繼軍在接受內媒訪問時指，不少此類照片都是由供稿人上傳，如今已有撤銷版權聲明。對於不少自媒體藉此批評視覺中國借擁有照片版權而「濫用維權，漫天要價」，柴繼軍坦言事實上未經授權使用的情況非常嚴重，但很少會有自媒體主動要求授權，「大家的專業性並不高，圖片版權意識十分單薄。」

對於不少自媒體藉此批評視覺中國借擁有照片版權而「濫用維權，漫天要價」，柴繼軍坦言事實上未經授權使用的情況非常嚴重，但很少會有自媒體主動要求授權。（視覺中國）

柴繼軍更透露，視覺中國在發現被侵權後會主動聯絡涉事自媒體，「他們一般都比較緊張，採取回避，或者我們直接就聯繫不上他們」，以致最終只能採取法律行動，故此才會出現「漫天要價」，「實際上，到我們這裏來獲得授權並不是特別高的價格，自媒體也需要逐漸培養起圖片版權意識。」

（綜合報道）

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