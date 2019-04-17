港航主席據報鬧雙胞胎　侯偉以主席身份發信員工稱要捍衛公司未來

香港航空發生控制權爭拗。昨日公司控股股東公司控股股東香港航空諮詢服務公司及Frontier Investment Partner，透過公關發出聲明，指出包括鍾國頌等人獲委任為董事，而鍾國頌更成為董事局主席。不過事隔不足一日，有傳媒報道，侯偉仍以主席身份向員工發行署名電郵，即公司主席出現「雙胞胎」。

據《蘋果日報》報道，侯偉於電郵內指出，高級管理層續解決現時公司正面對的問題，會與管理層採取實質行動，以捍衛公司未來，並且會持續向員工更新最新發展，希望員工可以耐心等待管理層解決有關問題。

信內又提及，公司會繼續為在復活節及勞動節乘搭港航的客戶，提供優質服務。

自稱控股股東稱要確保公司財務穩健

在昨日發出的新聞稿內，指出決議獲香港航空控股股東香港航空諮詢服務公司，及Frontier Investment Partner 全力支持，目的為共同捍衛公司財務穩健性，致力解決當前的狀況。

同時指出重振後的團隊將制定計劃，以確保香港航空今後的財務穩健性，亦已聘請獨立專業人士及機構，包括核數師及法律顧問，對香港航空的財務狀況進行第三方調查及評估。

團隊將尋求解決包括關聯方交易在內的部分遺留問題，亦將探討其他相關方案的可能性，包括為公司引入新投資等。

此公告對香港航空的航班、乘客或員工均無任何影響，公司營運一切如常。