郭台銘參選引爆鴻海系股價　惟專家指選舉變數大　股價前景難料

鴻海集團董事長郭台銘昨日﹙17日﹚宣布參與國民黨2020總統初選。其決定不單是台灣的重磅政治新聞，亦是在中﹑港﹑台三地的重要財經新聞。由其創辦的鴻海集團，在三地擁有多間上市公司，消息一出有關公司股價急速上揚。

這位被視為台灣特朗普的超級富豪，似乎得到相當大支持。據當地民調顯示，其支持度明顯較現任總統蔡英文等人為高。

郭台銘在政治上民望出眾外，就連在資本市場，亦得到投資者投下支持票，系內公司股價近日可謂「天天向上」。其中已在港上市多年的富智康集團﹙2038﹚繼昨日大升28.2%後，今早曾爆升6成，收市仍升6.4%，報1.5元。其他上市包括鴻騰（6088）、雲智匯科技（1037）、股訊智海（8051），以及A股的工業富聯（上海﹕601138）與騰鼎控股（深圳﹕002938），今日亦曾衝高。

不過經過昨日及今早的超強勢後，在午後明顯轉弱，結果除了富智康及工業富聯外可以續有進賬外，其餘上市公司股價多低收。同時今日相關公司股價相當波動，投資者若在高位買入，肯定要損手離場。

羅尚沛指，這次炒作仍為時尚早，因為由初選到大選仍有一年時間，中間仍有很大變數，所以難以定論鴻海系股價走勢。（張浩維攝）

羅尚沛：富智康現價已經太高

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛指，郭台銘現時宣布參加初選而已，這個消息的確對鴻海系股價帶來刺激作用。不過，這次炒作仍為時尚早，因為由初選到大選仍有一年時間，中間仍有很大變數，所以難以定論鴻海系股價走勢。

他又指，雖然富智康股價過去幾年一直低殘，但以現價來計，經過一輪炒作後，現價已經太高。假如郭台銘最終成功當選，相信參選過程已令鴻海系股價升到「七七八八」。同時外界有可能擔心鴻海系公司後繼無人，反而拖累股價下跌。

耀才證券研究部總監植耀輝稱，現時鴻海系股價受近日消息刺激而炒上，但他個人覺得，消息與股價未必有直接關係，所以難以預測鴻海系股價走勢。