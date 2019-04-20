娃哈哈宗慶后首次提出「該退居二線」　女兒「自由發展」

娃哈哈創辦人兼董事長宗慶后，已經75歲了，內地媒體十分關注退休後接班的事情，最近宗慶后就向傳媒透露了他的想法。

宗慶后接受《經濟觀察報》訪問時表示：「我想我應該是準備退居二線了。」

這是他第一次透露退下來的意願。

事實上，娃哈哈管理層最近發生變化，但就沒有外界最關注的名字：宗馥莉。

談到女兒，宗慶后只表示：「讓她自由發展吧，他願意幹甚麼就讓她幹甚麼。」

娃哈哈董事長宗慶后（左一），首次透露有意退居二線，但如果公司「走偏」就會出來糾正。（中新社）

不能一下子甚麼都不做 在後面看 及時糾正

退居二線，也不代表宗慶后放手讓公司「自由發展」。他稱：「全部退休可能也不太現實。習慣了之後一下子甚麼都不做了，也會出問題。我想後面我要退居二線。讓他們在前面幹，我在後面看着，要是出點偏差，糾糾偏。」

這間32歲的公司，堅持不上市，亦從不貸款。宗慶后若果退下，也不是代表向電商低頭。

實體零售仍有發展 電商亦是銷售渠道一部份

宗慶后說：「我的聯銷體制我認為還是可以的。因為我們的產品，份量重，總價值低，電商也不太好做，主要還是通過傳統的銷售。」

「我想實體零售還有發展期的，我想不可能所有的消費每天靠着手機點點甚麼都有的。電商和社交零售是直接到消費者的，我們渠道是到零售店。所以電商是更進一步方便消費者。」

宗慶后談到女兒宗馥莉時稱：「讓她自由發展吧，他願意幹甚麼就讓她幹甚麼。」

娃哈哈也不是太守舊，電商亦是銷售渠道的一部份。曾經質疑馬雲「你把人家顛覆掉了，你自己也就死掉了」的宗慶后，對電商有自己的見解：「我是不贊成電商低價賣假冒偽劣品。這種電商不好。電商應該消費者提供便利，應該通過電商把農產品賣到消費者手中去，這真是利國利民的好事情。」

至於產品，2018年12月底，公司一口氣推出了10多款新產品，到了今年4月11日，再推出減肥食品，可見娃哈哈亦不停投入研發。