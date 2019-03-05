宣傳豐胸？娃哈哈兒童飲品瓶身寫「從A變到D」捱批　官方：已停印

「椰樹牌椰汁」此前因在產品上配以「從小喝到大」廣告語，遭疑涉及低俗及虛假宣傳，其後更被立案調查。該事件才剛剛平息不久，內地最大的食品飲料生產企業「娃哈哈」近日又被曝出其面向兒童的「AD鈣奶」產品瓶身上印有的廣告標語「從A變到D」有宣傳豐胸之嫌，引發關注。

娃哈哈自2018年6月推出的留言瓶系列，官方稱AD鈣奶飲品包裝上的每條內容都選自網民真實留言。（視覺中國）

綜合內媒報道，近日有網民發現，北京、廣東、雲南等地區超市售賣的部分娃哈哈AD鈣奶包裝瓶上印有兩名佩戴紅領巾的小女孩在玩「翻花繩」遊戲，惟瓶身標語引起「歧義」。

高中的時候，班裏不知道是誰說喝AD鈣奶可以從A變到D，然後就掀起了一陣風，班裏女生都開始喝AD鈣奶。 娃哈哈AD鈣奶飲品瓶身標語

據了解，AD鈣奶是娃哈哈旗下的飲品，以牛奶為基礎，輔以維生素A和維生素D，幫助兒童促進鈣質吸收。因此，有網民認為AD鈣奶為兒童飲品，上述標語略顯低俗，且有暗示飲品豐胸的嫌疑。

娃哈哈官方在微博回應事件。（網上圖片）

對此，娃哈哈方面5日在官方微博上作出回應稱，目前AD鈣奶在售包裝是2018年6月推出的留言瓶系列，其中每條內容都選自網民真實留言並獲得授權，並非廣告語。

而根據娃哈哈方面提供的資料，留言瓶系列還採納了其他網民的留言。例如，「長大後喝過很多飲料，但是一個人在外生病吊水嘴巴泛苦的時候，就會孩子氣地想喝AD鈣奶。這種味道帶來的安心和回憶，足以撫慰生活中的苦澀辛辣」，和「娃哈哈真的讓我想起了很多兒時的回憶，老房子、老巷子、老藉口、老院子，年輕有活力的家人們，稚嫩天真的我」等。

娃哈哈在回應中還稱，已經第一時間對所有留言進行了更加嚴格的審核，對於引起歧義的內容已經停止印刷，並就此事向廣大消費者致歉。

娃哈哈集團有限公司目前是內地最大的食品飲料生產企業。（資料圖片／視覺中國）

據悉，娃哈哈集團有限公司於1987年由宗慶後於杭州創辦，目前是內地最大的食品飲料生產企業，也是全球排列第5的大飲料生產企業。事件曝光後，杭州市上城區市場監管管理局工作人員已表示，將介入調查針對娃哈哈AD鈣奶瓶身宣傳標語引發質疑一事。

（新京報/澎湃新聞）