萬豪酒店擬2020年底共增300間新酒店　每周開兩間

據《CNN》報道，萬豪國際（Marriott International）酒店集團計劃在亞洲每周開設兩間新酒店，預計在2020年底，為其亞洲投資組合增加300家酒店，當中中國佔了一半以上，印度和印尼也涵蓋在內。

為了吸引更多中國客人入住酒店，集團增設了一些吸引他們的服務。例如在香港瑞吉酒店（The St Regis Hong Kong），客人可以使用微信以及Facebook （FB）以及WhatsApp等其他平台致電管家。而在倫敦，紐約和舊金山等城市的酒店，中國遊客會由懂得說普通話的工作人員接待，並提供中文報紙，即食麵和粥。

不過，集團在中國開展業務並非易事，去年旗下應用程式把香港，澳門，西藏和台灣列為單獨的「國家」，令萬豪的網站被中國當局封鎖了一周。另外，集團早前的訂房資料庫遭到黑客入侵，多達5億顧客資料有可能外洩。據《路透社》引述消息人士透露，黑客留下的線索暗示，他們是為中國政府作情報蒐集。

商務總監Stephanie Linnartz表示，公司決心從兩次挫折中恢復過來，內部問題不是萬豪在中國和亞洲其他地區面臨的唯一障礙，公司會加大創新科技投入，來擊敗中國市場的競爭對手。