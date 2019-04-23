中銀人壽稱延期年金市場反應理想　加推終身年金及網上儲蓄保

延期年金及強積金（MPF）自願性供款的扣稅措施於4月正式生效，中銀人壽宣布推出3項新產品，包括合資格延期年金計劃（QDAP）、網上儲蓄保險及萬用壽險。中銀人壽執行總裁老建榮表示，市場對該行延期年金反應正面，客戶查詢及銷情均相當理想。

新年金計劃投保年齡低至18歲

早前已推出一款合資格延期年金產品的中銀人壽宣布，加推一款終身年金計劃，投保年齡降至18歲，保費繳費年期為10年，將自受保人60歲起終身派發年金。以受保人年滿90歲時計算，年度化總內部回報率（IRR）為4.21至4.52厘，若單計保證回報，IRR則為2.11至2.44厘。老建榮出席記者會時指，政府為合資格延期年金提供扣稅優惠，有望吸引市民認購，公司亦為今年年金銷售訂下進取目標。

中銀人壽加推新延期年金計劃，投保年齡降至18歲。（視覺中國）

3年儲蓄險保證回報達4.21厘

中銀人壽同時推出3年網上儲蓄保險計劃，投保人繳付2年保費後，即可於3年後獲保證回報，計及首年保費扣稅，年度化保證回報率介乎2.93至4.21厘。中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘表示，該產品推出接近2周，現已錄得約2億元保費收入。

至於該行新推出的萬用壽險計劃，則主要針對高端客戶及企業要員客戶，保單派息率為4.1厘，派息率保證期達5年。張子裘介紹指，該計劃設有簡單核保程序，受保人回答4條問題即可免體檢完成核保，期望可方便本港及大灣區客戶投保。