中銀推年金計劃　內部回報率全保證達3厘至3.33厘

中銀人壽推出可扣稅的延期年金產品，保費繳付期為5年，其後客戶可收取為期10年的每月保證年金入息，可選貨幣包括美元、港元及人民幣，內部回報率全保證達3厘至3.33厘，投保人士至少屆40歲。

運作上，客人投放一筆過所需資金於「預繳保費戶口」，於每年保單周年日自動扣除以作繳付年金保費。「預繳保費戶口」餘額會積存生息，不會被收取任何費用例如退保費用。積存生息的利率為每年3%（港元：2.5%），而此利率並非保證。要留意，「預繳保費戶口」選擇並不等同躉繳保費；如該戶口利率調整，預繳保費戶口內的資金有機會不足夠繳付餘下年期的年繳保費。

中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘表示，現時推出的可扣稅延期年金收款期為10年，但明白今次固定年金未能覆蓋20至40歲的客戶群，期望可在本月內推出針對年輕人的可扣稅終身年金退休方案，年金派發期將直至受保人身故。

從事教育工作的蘇先生今午在中銀分行申請有關年金計劃，他指延期年金計劃可讓退休後更有保障，認為較強積金回報率更為可觀，亦不用等待退休後購買公共年金，他已將投資組合約一至兩成資金投入年金。

從事教育工作的蘇先生今到中銀分行辦理年金申請，他指投資組合內一至兩成資金用於投資年金。（李澤彤攝）

自願醫保計劃走中間價路線

另外，中銀香港亦推出可扣稅的自願醫保計劃，中銀集團保險健康保險部副總經理吳美晶表示，暫時只提供標準計劃，靈活計劃申請正在審批當中，形容保費走中間價路線。

吳美晶指，市民考慮購買醫療保險時需注意保障範圍和自身需要，並認為扣稅優惠和高透明度都會吸引市民購買。