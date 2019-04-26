高達40周年未言老　阿寶、馬沙打出800億日圓銷售額

「男人愛高達，女人唔明白」，高達在不少男人心目中有難以替代位置。但原來，40歲的高達在Badai Namco財務報表中亦是不可取代，因為這名「老將」至今仍是銷售之王，去年銷售額達800億日圓。究竟這些機械人有甚麼方法，讓愛好者課金40年？

機械人動畫始於60年代 風靡70年代

1979年4月7日，朝日電視台首播《機動戰士高達》，食住當時機械人熱潮。早於60年代，《鐵人28號》帶起了巨大機械人動畫風潮，之後的《三一萬能俠》、《大鐵人17》等，巨大機械人動漫、特攝片橫跨整個70年代。因此當《機動戰士高達》推出之初，人們只認為「又是一齣機械人動畫」。

一開始，《機動戰士高達》收視不濟，周邊產品銷售疲弱。然而這齣動畫一反過去「英勇地球英雄」的傳統，由內向的阿寶擔任主角，視野亦推展至地球與宇宙之間的鬥爭，令觀眾耳目一新，奠定了經典動畫之位。

高達動畫已開播逾40年。（官方Facebook擷圖）

不停推出新動畫 產品自然豐富

不過要做到Bandai Namco銷售之王，當然不只動畫好看這麼簡單。《日本經濟新聞》就列出多個原因，整理之下就發現高達銷售成功有五大因素。

首先，高達40年來不停推出新動畫，由《機動戰士高達》開始，《Z高達》、《08MS小隊》至《SEED》、《鐵血的孤兒》，故事一路發展，最近更與傳奇影業（Legendary Pictures）合作拍攝真人版。集數多，產品自然多，也能接觸新一代支持者。

據報道Gunpla模型截至今年4月，累計銷售5億個。（Premium Bandai官方Facebook擷圖）

橫濱山下碼頭 將有一比一可動高達

第二是有地標讓愛好者「朝聖」，台場的18米高一比一高達是不少愛好者必到地點。到了40周年公司還有新突破，宣布在2020年夏季於橫濱市山下碼頭展出可動的一比一高達，勢成新一代朝聖熱點。

周邊活動多 與日本職棒合作谷人氣

第三招周邊活動十分多。除了動漫、小說和遊戲，高達系列還有音樂會。今年8月將會舉辦「劇場版《機動戰士高達》電影音樂會」，而9月則會有「高達40周年音樂節《LIVE-BEYOND》」，將會演出多音動畫主題曲。

此外，高達又與日本職棒球隊合作，推出以12隊球隊主色的模型。

累計出售5億個模型 支撑整體銷售額

提到模型，第四點正是模型撑起半邊天。每當動畫播出，高達模型就會大賣。截至今年4月，Bandai Namco共賣出5億個高達模型，去年模型銷售額達300億日圓。高達相關產品及影像產品，去年銷量為780億日圓，按年增長14%，可見模型在當中十分重要。

四出建立高達基地 海外銷售大升

第五點是衝出海外。高達和足球小將一樣，在海外很有名氣，外國客消費額十分重要。負責高達模型開發多銷售的Bandai Spirits玩具事業部數據顯示，2018年海外銷售比例進一步提升至47%。與2014年相比，整體銷售額增長1.2倍，而海外銷售額更大增1.6倍。

其中一個原因是Bandai Namco在世界各地開設了高達基地，早於2003年進駐韓國、2005年進入台灣，2018年8月則在上海開業。目前為止，全球共有13個高達基地，世界各地人們不必去日本，都能購買大量高達精品。

40年歷史愛好者老化 冀進入女性市場

不過，任何事情有危亦有機。40歲的高達也面臨愛好者老化的問題，因此要吸收新的顧客。除了上述音樂會以及海外市場之外，Bandai Namco還推出舞台劇，2月上演了《機動戰士高達00》，爭取機械人一直難以攻入的女性市場。