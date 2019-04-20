【機動戰士高達】 40周年紀念企劃曲目公布　強大歌手陣容演唱

參加兩大樂團 LUNA SEA 、X JAPAN 的結他手SUGIZO被選為《機動戰士高達》（GUNDAM／鋼彈）誕生 40 週年紀念企劃的音樂總製作人，隨著電視動畫《機動戰士鋼彈 THE ORIGIN 前夜 紅色彗星》即將在 4 月 29 日正式開播，除了公布主題曲、片尾曲的曲目以外，SUGIZO還宣布了接下來將與企劃合作的歌手群。

SUGIZO 擔當這次播出的《機動戰士鋼彈 THE ORIGIN 前夜 紅色彗星》主題曲與片尾曲製作，前兩彈主題曲都將由 LUNA SEA 來演唱。接下來還會製作歷代鋼彈主題曲的翻唱版，請到的歌手陣容有：GLIM SPANKY、miwa、コムアイ（水曜日的康帕內拉）、アイナ・ジ・エンド（BiSH）等四組。

目前決定由 GLIM SPANKY 擔任第一彈片尾曲的演唱，他們將會翻唱 1982 年上映的《劇場版 機動戰士鋼彈 III 相逢宇宙篇》的主題曲「めぐりあい」，而 SUGIZO 也會擔任演奏及編曲等職務。至於其他歌手將負責的曲目目前消息尚未解禁，粉絲們可以期待後續報導。

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