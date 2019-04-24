美國威斯康辛州與富士康就建廠計畫重新談判

雖然，富士康在美國建廠的計畫得到了特朗普的大力支持，但是依然面臨著重重困難，一波三折。

台灣代工製造商富士康在美國建廠的計畫再出波瀾。

據CNBC報導，美國威斯康辛州州長Tony Evers表示，正與富士康就在該州建造一座大型液晶顯示器工廠的合同進行重新談判，此前富士康與州政府官員接洽，提出了修改協議的建議。

Tony Evers在給富士康高管胡國輝（Louis Woo）的一封信中披露了這一消息。胡國輝是富士康董事長郭台銘的特別助理，也是該公司在這一項目上的關鍵人物。

2017年，富士康宣佈計畫在威斯康辛州投資100億美元建設一個生產廠，承諾創造1.3萬個工作崗位。作為回報，威斯康辛州承諾提供45億美元的獎勵，並改善該州的基礎設施。這是美國歷史上由一家外國公司進行的規模最大的綠地投資，並得到美國總統特朗普（Donald Trump）的稱讚，稱這證明了他復興美國製造業的能力，稱其為「第八大世界奇跡」。

但自那以來，該項目似乎已陷入停滯。

今年早些時候，胡國輝稱，富士康美國LCD面板工廠計畫可能收縮甚至擱置。由於美國勞動力成本相對較高，因此在美國生產先進電視螢幕的成本很高。與其在美國製造，還不如在中國和日本製造、運到墨西哥組裝、最終將成品進口到美國更有利可圖。

威斯康辛州的富士康新址。（視覺中國）

他對路透表示，不能用工廠的角度看待富士康在威斯康辛州的投資。相比于製造液晶屏，富士康更希望在那裡成立一個技術中心，主要為研發設施、包裝和組裝業務。最終，四分之三的崗位將是研發和設計崗，而非製造業藍領崗位。

此後，有報導稱特朗普進行了干預，富士康隨後宣佈計畫今年晚些時候開始該項目的建設工作。

值得關注的是，富士康在威斯康辛州的廠址，遭到周圍農民反對，當地農民更痛斥政府徵收土地賤賣給海外工廠。農民在聽證會上表示，政府與富士康達成協議的時候，並沒有傾聽當地居民的意見，更沒有徵求當地居民的同意。

美國Vox新聞、《紐約客》等媒體先後指出，為迎接富士康興建新廠，每戶威斯康辛州居民平均須付出1,800美元；富士康每創造一個新工作，將花費威斯康辛22萬美元經費；威斯康辛引進富士康所後，到2043年都難以收回成本。

喬治亞大學經濟學教授傑佛瑞·多爾夫曼（Jeffrey Dorfman）發文表示：「實際上，（給富士康工廠）每個工作崗位補貼10萬美元的回報期不是20年，也不是42年，而是幾百年，甚至永遠也不會。」」每個工作崗位的成本高達23萬美元（或更多），重新獲得政府支出的資金是不可能的。」