富士康工廠未能履行創造1.3萬職位承諾　美國威州冀重談投資

據美國威斯康辛州當地媒體報道，威州州長艾佛斯（Tony Evers）於當地時間17日（周三）表示，由於鴻海旗下的富士康科技集團將在當地投產的工廠未能實現創造1.3萬個就業機會的承諾，打算與富士康針對當地投資案重新商談。

去年6月，鴻海集團在美國威斯康辛州廠房項目舉行動土儀式，美國總統特朗普和鴻海集團董事長郭台銘出席活動。（視覺中國）

《密爾瓦基哨兵日報》（Milwaukee Journal Sentinel）引述艾佛斯的話指出，富士康的投資計劃協議已經不再發揮作用，州政府將與富士康以及威斯康辛經濟發展局（Wisconsin Economic Development Corp.）協商修改協議內容。至於具體的調整內容，艾佛斯表示現在談仍為時過早，但目標是確保納稅人與環境標準獲得保障。

為吸引富士康投資，尋求連任失利的前任州長華克（Scott Walker）承諾提供近40億美元賦稅與其他補助，富士康則承諾興建液晶顯示器（LCD）工廠，創造約1.3萬個就業機會。

富士康在威州的投資目標可能無法實現傳聞不斷，富士康集團已多次重申會實現創造就業承諾，但艾佛斯表示，富士康投資規模顯然縮減的情況下，還認為能創造1.3萬個就業機會是「不切實際的期望」。

據早前報道，鴻海表示液晶顯示器（LCD）工廠將於明年第四季投產。鴻海指出會在今年夏天對廠房進行下一階段建設。《路透社》在今年1月曾報道鴻海考慮在當地投資100億美元，並表示會聘用工程師及研發人員。

（《密爾瓦基哨兵日報》/中央社）