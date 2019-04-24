渣打料今年香港經濟可温和增長　中小企信心正逐步回穩

香港生產力促進局公布第二季「渣打香港中小企領先營商指數」，指數較2019年首季回升5.6至46，升幅為過去3年來最高，顯示中小企的營商信心正逐步回穩。

綜合營商指數當中五個分項全線上升，其中「招聘意向」(53.5)維持正面水平；「投資意向」(49.7)、「營業狀況」(45.6)及「盈利表現」(42.3)分別升3.5、7.6及7.6；而「環球經濟」升幅達10.4，反彈至26.5。三大行業分類指數同時上升，「進出口及批發業」指數升6.9至44.2，「製造業」(40.4) 及「零售業」(38.7)分類指數亦分別升6及2.6，但零售業分類指數仍低於40，顯示行業對未來的營商前景仍存有陰霾。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆指，在經歷疲弱開局後, 香港的經濟增長速度仍有望在今年維持温和上升。

中美貿易利好消息 增加中小企信心

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，中小企業的信心整體顯著反彈，相信是受中美貿易利好消息影響，儘管零售業分類指數的表現令人失望，但勞動市場仍然緊張以及本地資產價格上漲，均支持個人消費，預計今年香港經濟仍可温和上升。

粵港澳大灣區規劃綱要於2月中出台，75%受訪中小企預期香港的國際地位優勢將會加強或維持不變，當中資訊及通訊（52%）、金融及保險（42%）、以及地產（42%）是有較高機會受惠的行業。有28%受訪中小企計劃參考大灣區規劃以制定公司發展方案。