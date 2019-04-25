David Webb：民行或涉監管機構所指的欠透明融資　公司﹕加強自查

金管局與證監會發出聯合通函，指發現有中資金融機構透過複雜的交易安排，將保證金貸款融資掩飾為投資項目。

證監會指，該安排表面上雖為其附屬公司於私募基金的投資，但實質上是將該銀行提供的資金，用作支援的保證金融資貸款。金管局則指，該銀行的貸款審批及貸後監控手法未盡完善，銀行向同系公司所授予的貸款應經過審慎的風險評估。

獨立股評人David Webb撰文推測，通函中提到的交易，可能涉及民生銀行（1988）、民生銀行於香港上市的子公司民銀資本（1141）和內房綠地香港（0337）。去年David Webb公布「謎網26」名單，指有26隻股份不可沾手，其中便包括了以上提到的3隻股票。

3公司股價皆下跌

Webb認為去年3月15日民銀資本通告指，民銀資本斥資3億元認購基金New China OCT Fund 2，其後該基金向一家離岸註冊公司Delta Link提供4億元貸款，性質跟「特殊目的實體（SPV）」十分相似。Webb推測，民銀資本、New China OCT Fund SPC和China Urbanization Capital很有可能是通函中提到的系內公司、私募基金及資產管理公司。並追蹤資金流向後，認為通函中被抵押的上市公司股份或為綠地香港。

至於3間公司最新股價表現，民行跌0.8%，中午收市報5.94元，民銀資本中午收市報0.265元，跌5.4%，綠地香港中午收市報3.34元，跌0.6%。

民行﹕會確保業務合規合法

就有關David Webb的評論，《香港01》向證監會查詢，對方表示並無補充。

針對有關人士的猜測和一些媒體的報道，民生銀行香港分行及民銀資本有關負責人均表示：公司均具有完善的風險控制管理體系，嚴格按照監管機構的要求合規合法經營。同時亦留意到此次金管局通函中提到有些香港金融機構存在類似情況，會結合監管要求加強自查和合規管理，確保業務合規合法。

綠地香港亦作出回應，指出董事已知悉一名財經評論員近日於網站登載報告，指執行董事王偉賢已就內地銀行一筆涉及基金的貸款質押公司若干股份。

董事謹此表示，有關貸款及基金與公司無關，亦非為公司的任何利益而設立。公司﹑董事及高級管理層於該報告發布前，並無獲得上述財經評論員接洽，以就上述指稱﹑建議或陳述作出處理或澄清。

公司已從王偉賢得悉，有關貸款已悉數償還，並根據香港交易所（0388）權益披露網站，上述質押已獲解除。