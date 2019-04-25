阿里雲亞太市場份額第一　超亞馬遜及微軟之和

研究機構Gartner的最新市場調研資料顯示，阿里雲在亞太雲計算市場份額達19.6%，超過亞馬遜和微軟的總和。阿里雲已經連續兩年居亞太市場份額第一，同比增長4.7%。

據《彭博》報導，報告顯示，在雲計算基礎設施領域，2018年阿里雲在亞太區域市場份額為19.6%，亞馬遜為11%、微軟為8%。

2019年1月份，市場研究機構IDC公佈了2018年上半年中國公有雲廠商市場份額資料。資料顯示，阿里雲公有雲市場份額達到43%，位居中國第一，為二至九名總和。自2015年IDC開始統計中國公有雲市場起，阿里雲一直是中國市場第一。

阿里公佈的資料顯示，2018年阿里雲營收規模總計達到213.6億元人民幣，同比增長191%。

近期，2019阿里雲峰會召開，阿里巴巴CTO張建鋒表示，未來兩年將All in Cloud，加大研發投入。張建鋒說，“阿里雲將在1至2年內，將阿里巴巴技術和阿里雲智慧技術打通，讓阿里的全部業務都跑在公有雲上，變成雲上技術，所有的TOB服務也必須經由阿里雲智慧平臺向外界輸出。”

但在全球雲市場上，阿里雲較亞馬遜和微軟還有一定的差距。據調研機構Canalys2月份發佈的報告顯示，2018年全球雲計算市場規模突破800億美元，達到804億美元，同比增長46.5%。在全球市場份額前十的雲計算服務提供者中，中國企業僅占兩席，其中，阿里的市場份額為4%，市場份額遠低於亞馬遜（31.7%）、微軟（16.8%）等企業。