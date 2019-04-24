訪阿里巴巴總部　馬雲「肉緊」提醒香港創科難關：法例跟不上科技

立法會聯席事務委員會訪問團今日(24日)上午考察總部設於杭州的阿里巴巴集團，由阿里巴巴主席馬雲親自接待。 由於訪問團考察阿里巴巴的行程不開放予傳媒採訪，經民聯林健鋒轉述，馬雲會面時就香港創科發展發表了相當長的演說，亦有詳細講述自己與香港的淵源，非常關心香港發展，「他提及香港20多年前推出八達通系統領先全球。」

林健鋒與馬雲合照。(林健鋒Facebook照片)

據現場人士形容，馬雲言辭間表現得頗為「肉緊」，更有明確指出香港創科路上其中一大難關，就是法例跟不上科技，「他講到，有很多人仍在用昨天的方法，解決今天的問題。」

訪問團團長、立法會主席梁君彥事後透露，有機會看到集團旗下的阿里雲，及集團與杭州市政府合作研發、以人工智能管理市內交通系統數據的「城市大腦」。梁君彥大讚「城市大腦」令人印象深刻，可見內地創新發展超卓，希望香港在創新科和智慧城市發展上亦能取得突破。

梁君彥形容馬雲接見訪問團時「講得好坦誠」，最令他印象深刻的馬雲感慨，很多現在做的事是為保護過去，但卻沒有做到發展未來。據民建聯葛珮帆轉述，馬雲向立法會議員建言，若決心推動創科發展，必先要推動E-government (智慧型政府)。

自由黨黨魁鍾國斌指此行令他大開眼界：「馬雲今日提得好好的一樣嘢，香港有很多既有優勢不是必然，如果我們不再努力改善，相信很快被淘汰。」

鍾國斌續道，馬雲認為在改善智慧城市方面，香港有很多數據可以善用，但特區政府卻沒有用上，「他覺得這些是金沙，但卻在慢慢流失中，我們如何能將金沙聚成金塔？」鍾又指馬雲評論香港具國際視野，但近年的國際定位似乎失去方向，「他認為應繼續以與國際聯系為主要定位。」