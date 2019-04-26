傳Uber將集資最多702億元　PayPal或認購39億元

召車應用程式Uber有機會在下周進行新股上市推介，據《路透》引述消息人士指出，公司會在周五公布招股股價區間，預料介乎44至50元（美元‧下同），集資額介乎80至90億元（約624至702億元）

報道又引述消息人士指出，部份Uber或會透過今次招股而出售部份舊股。早前《路透》亦曾報道，今次Uber集資額或達到100億元，惟暫未清楚配售股份的股東。對於有關消息，Uber拒絕評論。《華爾街日報》報道，PayPal將以招股價向Uber投資約5億元（39億港元）。

《彭博》引述消息指，Uber的估值聯間為800至900億元，相信是自2014年阿里巴巴後，在美國上市的科技新股的最高估值。

Uber用戶、收入增幅放緩

根據Uber早前向SEC提交的文件顯示，Uber去年經營虧損總額達30.3億元，除利息、稅項、折舊及攤銷前的虧損經調整後亦達18億元。

直至2018年底，Uber每月平均活躍用戶（包括Uber Eats）達9,100萬人，按年增加33.8%，較2017年的51%增幅為低，反映增長呈現放緩。而Uber在2018年的收入按年增加42%，至113億元，但遠低於前年的106%增幅。