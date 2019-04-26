全球經濟前景不明　多國正從美國運回黃金

美國正在消耗國家信譽,黃金成了免遭危機和金融動盪的可靠手段。

本周全球多國央行公佈利率決議，面對低增長和低通脹的局面，耐心等待並觀察資料成為了普遍的選擇。

日本央行於周四（25日）公布利率決議，維持-0.1%的基準利率不變。數小時後瑞典央行公有利率決議，維持回購利率-0.25%不變。

加拿大央行則於當地時間周三（24日）公佈利率決議，維持1.75%的基準利率不變，並將2019年經濟增速預期從1月的1.7%下調至1.2%，政策基調轉向中性偏鴿。

IMF本月初降今年經濟增長預測至3.3%

下周美聯儲將召開議息會議，3月美聯儲下調了美國全年經濟增速和加息預期。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）當時在新聞發佈會上表示，美聯儲將保持耐心並保持觀望狀態，強調美國經濟今年的前景是積極、正面的，但全球增速疲軟等外部風險可能會對美國構成逆風。

如今全球經濟復蘇依然前路漫漫，國際貨幣基金組織（IMF）本月初在最新的《世界經濟展望》中預計今年全球經濟將增長3.3%，低於其1月份預測的3.5%，創2009年以來最低水準。IMF警告稱風險偏向下行，全球經濟面臨一系列威脅，包括貿易緊張局勢、歐洲經濟疲軟、英國脫歐的不確定性。這也是IMF在6個月內第三次下調經濟展望。

據俄羅斯衛星通訊社網站當地時間周三（24日）報導，現在地緣政治風險已經大幅上升，不少經濟學家預測美元的未來不明朗，並認為全球經濟存在衰退風險，各國自身儲備黃金的必要性逐步提升。

地緣政治關係緊張時，黃金是最好的避險工具之一。（視覺中國）

報導指出10年前還有數十個國家把黃金存在美國，這主要是出於安全考慮，以防不測，例如，軍事衝突。此外，這也有利於出售資產。畢竟紐約商品交易所與黃金進行著大規模交易。黃金存放在交易大廳附近，可以節省運費。

惟黃金的“回家”浪潮多年前就已開始。委內瑞拉、荷蘭央行、德意志聯邦銀行都曾將金條運回本國。而在去年，土耳其完成了把黃金儲備從美國撤離的任務。報導稱，撤離放在美國的黃金的行動實際上一直沒有中斷。原因顯而易見：美聯儲利率的增長、歐元和其他貨幣面臨的壓力、地緣政治風險的增加以及華盛頓對整個世界的貿易戰。

道富環球投資管理公司（State Street Global Advisors）黃金投資主管斯坦利（George Milling-Stanley）表示，全球經濟放緩的威脅日益加大，最終應會對股市構成壓力，推高金融市場的波動性，從而令黃金成為一種“搶手的”資產。他樂觀地認為，今年年底現貨金每盎司將於將位於1,350美元左右水準。