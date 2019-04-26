麥肯錫中國奢侈品報告　平均每個家庭每年花8萬元！

財經快訊
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諮詢機構麥肯錫（McKinsey）發表兩年一度的中國奢侈品消費者研究報告，2018年消費額達7,700億元（人民幣‧下同），佔全球奢侈品消費額的三份之一，平均每個家庭購買近8萬元奢侈品。

2025年　中國奢侈品消費增至1.2萬億

近年中國市場增長極快，2012至2018年間中國買家佔全球奢侈品消費增幅的一半。報告預期，到了2025年中國奢侈品消費總額有望增至1.2萬億元，佔全球奢侈品消費增幅的65%。

家庭可支配月收入超過26,180元的更富裕人群，2025年規模會較2018年大增3倍，達到6,500萬人。這群人有近70%選擇到境外購買奢侈品，因出境遊已經變得十分普遍。 

80後貢獻消費額56%　90後佔23%

那麼，甚麼人買得最多？以人均支出計算，「80後」已經成為消費主力每年花費4.1萬元購買奢侈品，而「90後」每年花費2.5萬元，分別貢獻消費額的56%及23%，可見中國奢侈品市場不再由「大媽」獨霸天下。

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年輕人社交資本　反映自我價值

報告認為，奢侈品已經成為年輕一代的「社交資本」，幫助提升網上及現實生活的「話語權」，一定程度上折射自己的生活方式以及自我價值認同。

在這情況下，中國將會是「贏家通吃」的市場。因此，產品能否打入他們的社交圈子，將會決定品牌下一個十年的生死存亡。

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