浙江女7500元買Dior鞋穿三日就爛　門店：國內技術無法修復

不少女生會購買奢侈品牌「慰勞」自己。但浙江寧波一位女子，花7500元（人民幣，下同）買了一雙Dior（迪奧）的鞋，僅穿3天就發現鞋面有破損，向門店查詢，對方竟稱國內技術無法修復，也沒有繼續跟進情況。 事件至今已近3個月，問題仍沒得到妥善處理，事主最終只能向市場監管部門投訴，尋求解決辦法。

浙江女7500元人民幣買了一雙Dior鞋，但穿了三日就破損。（網上圖片）

家住浙江寧波的毛小姐表示，自己去年（2018年）11月在寧波的Dior專賣店花費7500元購買一雙波點芭蕾舞鞋，3日後卻發現鞋面有破損，「我們上班都在室內，而且都舖有地毯，沒有什麼劇烈運動。可是3天之後，我就發現鞋面破了一大塊，這鞋就沒法穿了」。

毛小姐說，當時她把鞋子拿回專賣店，要求修復或退換。但是店員當時表示，這程情況要向總公司匯報，他們無法作出判定是什麼原因造成的鞋面損壞。但直到農曆新年過後，對方也一直沒有主動聯繫，也沒有作出正面的回覆，令她覺得難以接受，「我就覺得他們的態度是不是有點問題啊」。於是，毛小姐通過12315熱線，向當地市場監管部門作出投訴，尋求解決辦法。

需經Dior上海總部鑑定再處理

涉事的寧波Dior專賣店回應事件時則表示，因為缺乏技術，該款鞋子的破損在國內無法修復。但問題出現後，他們已經第一時間和毛小姐取得聯繫，但是由於無法排除破損是否由穿著所引發，所以暫時沒有採取進一步的措施，這個還需要上海總部的鑑定。

該店店長又指，他們不方便發表意見，所有問題都要通過上海總部來回應，「現在剛剛過完春節，上海總部也才上班，還需要一定時間，我們會盡快處理的。」

至於毛小姐的投訴，該店負責人稱，市場監管部門已經和他們取得聯繫，一有消息會及時通知消費者。

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