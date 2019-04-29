中國國家市場監管總局　突查通信設備巨頭愛立信

據《證券時報》4月29日報導，就在全球即將迎來4G向5G過渡的關鍵階段，專利戰的迷霧再度出現。瑞典通信設備巨頭愛立信在4月中旬被曝出遭到中國國家市場監督管理總局的突擊檢查。

報導稱，愛立信近日遭遇的突擊檢查據悉與手機廠商的舉報有關，愛立信被投訴在3G和4G標準必要專利（SEP）許可市場存在違反《反壟斷法》的行為，中國國家市場監督管理總局還對愛立信北京辦公室進行了現場取證。

愛立信隨後回應稱，將全力配合此次調查。

愛立信擁有大量通訊價域標準專利

作為2G、3G、4G移動通信標準的主要貢獻者之一，愛立信掌握了大量通訊領域的標準必要專利，同時，愛立信也與許多中國手機廠商簽署了專利授權協定，包括華為、中興、小米、TCL和海信等，也正因此，愛立信與中國手機廠商的專利糾紛也一直存在。

北京大成律師事務所高級合夥人鄧志松在接受《證券時報》採訪時指出，目前，中國5G發展已步入快速上升期，此時調查愛立信的標準必要專利許可行為可能有兩個原因：一是市場總局在收到手機廠商舉報後，經初步審查，判斷愛立信可能存在濫用標準必要專利的行為；二是可能借此契機整頓通信行業內的不公平競爭行為，為5G標準必要專利許可創造一個良好的競爭環境。