【華為風波】丹麥最大電訊集團TDC選愛立信建5G網絡　華為出局

美國政府以國家安全為由，在全球呼籲抵制中國電訊公司華為5G相關電訊設備。當地時間18日，丹麥最大電訊集團TDC發表聲明稱，將選擇瑞典公司愛立信（Ericsson）在丹麥構建5G網絡基礎設施。 據悉，TDC與愛立信的5G合作項目將於下月4月1日開始，一直持續至2023年底結束，合作金額未有透露。

美國政府以國家安全為由，在全球呼籲抵制中國電訊公司華為5G相關電訊設備。（資料圖片/視覺中國）

TDC在聲明中表示，公司過去一年一直與多個供應商洽談未來的5G網絡建設，但文中未明確提到華為。而華為自2014年起一直為TDC提供網絡支援。

美國駐柏林大使館本月11日曾表示，盟友如使用不可靠供應商的設備發展5G流動網絡，將危害與美國政府共用情報的機會。《華爾街日報》當時報道指，美國已正式向德國發出警告，列明柏林政府容許華為參與5G網路建設的後果。德國總理默克爾（Angela Merkel）則回應稱，安全問題是德國政府非常重要的顧慮，他們正在為自己制定標準。

此外，巴西也受到美國警告，華為的5G科技對西方國家構成安全威脅。但巴西官員透露，該國不希望捲入中美糾紛，稱現階段無意為華為設限。

（綜合報道）