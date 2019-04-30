中金：中國減稅降費力度超預期　有望推動全年消費增長

中國投資銀行中金公司（3908）發表報告，表示內地減稅降費執行力度超過預期，有望推動全年消費增長。

或重用1.5萬億儲備 補充資金缺口

中金表示，本輪減稅降費的資金缺口，可能主要由存量財政儲備來填補，包括劃轉以國有資產形式的財政儲備，以劃撥充實社保。報告預計，2019年中國政府可能動用1.5萬億元人民幣以上的財政儲備資金。

中金又認為，減稅降費推動了總需求增長，可能不會被政府支出消減所侵蝕。

中金指出，個稅減稅規模可能在今年第1季達到高峰，其他措施亦將於之後幾季發揮支持消費的作用。（中新社）

已實施減稅降費措施 有明顯成效

過去幾輪減稅降費的執行效果略顯差強人意，不過中金認為，目前為止今次減稅降費的執行力度明顯超出了此前的預期。他們認為，政府今年降低企業負擔、提振消費的決心較為堅決，更重要的是，目前已實施減稅措施有明顯成效，例如個稅改革及中小納稅人「擴容」，以及稅費減免。

如果執行得力，中金預期今年大規模減稅降費有望推動全年消費增長，並從第2季起提振企業盈利，對企業的減稅效應在第3季左右達到高峰。

減稅降費效果每季「接力」撑消費

個稅減稅規模可能在今年第1季達到高峰，而小微企業稅購優惠，則可能在第2季開始提振消費和相關資本開支增長。社保降費在5月1日實施之後，減稅降費效果在第2、3季較強。增值稅下調則會在第3、4季有明顯效果。