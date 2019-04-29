建行首季多賺4.2%至770億元人民幣　

撰文：張偉倫
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建設銀行（0939）公布截至今年3月底止首季業績，歸屬該行股東淨利潤為769.16億元，按年增加4.2%。
該行期內錄得淨利息收入為1,250.8億元，按年增長4.46%，淨利差為2.15%，按年跌0.07個百分點，淨利息收益率為2.29%，按年跌0.06個百分點。
手續費及佣金淨收入為430.29億元，升13.44%。
建行又指出，截至今年3月底，貸款及墊款總額為14.22萬億元，較去年底增加3.22%，吸收存款總額為18.05萬億元，增長5.52%。
不良貸款餘額為2075億元
不良貸款餘額為2,074.6億元，較去年底增加65.82億元，不良貸款率為1.46%，與去年底持平。減值準備對不良貸款比率為214.23%，上升5.86個百分點。
整體資產減值總額為435.95億元，其中信用減值損失為435.18億元。
截至今年3月底，按照《商業銀行資本管理辦法（試行）》計量資本充足率17.14%，一級資本充足率為14.39%，核心一級資本充足率為13.83%。
此外建行宣布，發行不超過400億元減記型無固定期限資本債券，及發行不超過800億元減記型合格二級資本工具。