建行：對小微企貸款投入佔50%　料可達監管要求

建行（0939）去年多賺5.1%，至2,546.55億元（人民幣．下同），截至去年底，不良貸款率為1.46%，按年下降0.03個百分點。副行長廖林表示，該行一直重視資產質量，期內不良貸款率下降，而撥備覆蓋率則增加37.29個百分點。隨着中國經濟下行，商業銀行資產一定有波動，若不出現重大經濟問題，預料建行業務會穩中向好。

將控制新增債務總量

中國地方政府債務問題嚴重，廖林說，該行對債務管理措施比較穩健，將會控制新增債務總量，存量上嚴格管理，對政府債務做結構調整，看看當地政府借貸是否跟其業務配合。他強調目前中國債務、特別是地方政府債務仍在可控的範圍內，但要控制好，這樣才能使中國經濟持續健康地發展

在防範風險方面，該行會從客戶選擇、存量信貸資產管理，預警及處置上發力，找出即將發生違約問題的客戶、作前期干預。

候任行長劉桂平（圖中）表示，非常榮幸能到建設銀行工作，目前仍在熟悉中。

候任行長：會經營好業務 守著風險底線

候任行長劉桂平原為重慶市副市長，他指自己有27年金融工作經驗，當中25年在國有銀行工作，算是金融界老人，非常榮幸能到建設銀行工作，目前仍在熟悉中，作為管理層，會經營好業務，守著風險底線，以回報股東。

銀保監早前要求國有大型商業銀行2019年普惠型小微企業貸款，總體餘額按年增加3成以上，廖林透露建設銀行在小微企業貸款投入佔整體的50%，相信今年完全能達到監管要求。另外，他覺得金融科技改變了人們的消費模式，該行順著這個優勢，擁抱潮流，通過智慧金融來減省交易成本，並增加新技術、創新應用。