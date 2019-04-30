金誠確認與主席及執董失聯　今早復牌後再度停牌

金誠控股（1462）母企金誠集團捲入非法集資案，有傳集團主席韋杰，及執行董事徐黎雲遭到扣查。股份今早復牌後，股價大幅低開57%至0.201元。股價開市後進一步下插，曾低見0.143元，跌幅近7成。

至今早11時5分再停牌，停牌前報0.157元，跌66.7%。成交量為1.89億股，成交額為3,170萬元。

公司確認未能聯絡主席及執董

金誠控股昨晚（29日）發出公告，確認自4月28日起，未能聯絡韋杰及徐黎雲，相信兩人持續失聯將對日常運營及財務狀況造成重大不利影響，但不能確定該調查是否與集團有關。

根據浙江公安昨日之微博公告，當局已就金誠集團非法集資，對公司實際控制人﹑38歲韋姓人士採刑事強制措施。內地傳媒傳出，有關人士正是金誠集團創辦人兼董事長韋杰，以及其他33人涉案人士。

去年有內地傳媒就金誠集團，向外宣稱共獲5,700億元人民幣的PPP項目的真實性表示質疑，又指出項目自融自擔涉嫌違規違法，同時指出金誠集團旗下5家私募機構，不配合浙江證監局現場檢查。金誠集團官網顯示，旗下擁有5家公司，當中包括在香港上市的金誠，及在新三板掛牌的太悅健康（深圳﹕832227）及麗晶光電（深圳﹕831777）等。