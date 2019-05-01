「多謝」霧霾！　LG首季盈利按季飆升11倍

韓國LG發布強勁的第1季業績，盈利按年大增11倍至9,006億韓圜，是歷來第1季的第3高紀錄。業績強勁，原來要「多謝」困擾韓國人多時的霧霾。

首季外來污染物佔霧霾約50% 曾突破8成

韓國首季經歷十分嚴重的霧霾，韓國環境部官員金法征曾表示，韓國柴油車和煤炭火力發電廠排放沒有大幅減少。而中國等外來因素，則佔當地霧霾成因約50%。

而3月韓國環境部長官趙明來引述國立環境科學院數據，指來自境外的空氣污染物最高比重曾達到81%，已向中國提出三個方案，均被中方接受。

首爾首季經歷十分嚴重的霧霾，韓國政府已與中國商討應對方案，而韓國民眾則紛紛購買空氣清新機。（路透社）

空氣清新機、烘乾機大賣 部門盈利破紀錄

民眾無辦法應對外來污染物，唯有從家電入手。LG產的空氣淨化機需求大增，而因為要在室內晾衣服，烘乾機、衣物護理機等亦都大賣。生產上述產品的生活家電H&A部門，創下了破紀錄的5.47萬億韓圜銷售額，營業利潤亦達到7,276億韓圜新高，亦是LG首次有單一部門盈利突破7,000億韓圜。

OLED電視暢銷 手機虧損因部門重組收窄

此外，LG電視部門因高端OLED電視暢銷，令營業利潤增長8.6%。智能手機部門虧損2,035億韓圜，不過因結構重組，虧塤規模已收窄了36.1%。

LG整體銷售額按年減少1.4%，按季減少5.4%。