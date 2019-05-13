英國愈來愈多提款機　要收手續費

提款機服務一向免費，不過原來世事無絕對。在英國，今年首3個月有超過1,700部提款機改為要收服務費，有報道指，未來免費提款機只會愈來愈少。

《BBC》引述報告指出，首季收費的提款機主要是由Cardtronics營運，不過隨着另一服務供應商NoteMachine也準備收費，未來幾個月全英國免費提款機可能減少13%。

銀行下調服務費用 營運商唯有收費

營運商收服務費的主要原因，是銀行下調向營運商支付費用。

原來負責為銀行管理提款機運作的公司Link，早前下調了每次提款時營運商可得到的營運費用，由25便士下調至20便士。該公司強調，在提款機1公里範圍之內，會維持設置另一部免費提款機，表示「密度」並沒有變化。

英國部份提款機會標明是免費提款，但這些免費提款機將會愈來愈少。（路透社）

免費提款機繼續減少 團體批損害弱勢人士

NoteMachine指出，削減營運費用意味着公司營運的7,000部免費提款機之中，有大約4,000部會轉為收取服務費。至於Cardtronics亦指出，未來幾個月會有再多1,000部提款機轉為收費。

消費者組織「Which？」金錢事務主管Gareth Shaw指出：「社區免費提款的方式正以驚人的速度消失，會打擊社區最弱勢的群體，令幾百萬人無法自由提款。」

有傷殘人士指出，他們沒法子走1公里路去較遠的免費提款機，會讓他們平日生活缺乏足夠現金。「我所住的城鎮還受到銀行分行關閉的影響，因此很難獲得生活所需的現金以及金融服務。」

雖然信用卡十分普及，但根據英倫銀行資料，目前該國有220萬人日常生活主要依靠現金。