【英超】工資增15%至29億英鎊　等於幾多個曼聯「水貨」山齊士？

「全球最有錢聯賽」英超，最近轉播收入大增，連帶球員薪金亦水漲船高。2017至2018年賽季，英超總薪金高達29億英鎊，按年大增15%。

以英超最高薪金、曼聯的山齊士來計算，他的基本周薪為35萬英鎊，連同上陣費及各項獎金，最高周薪可達50萬英鎊。以最高薪計算，英超總工資約等於111.5個山齊士。

《BBC》引述德勤數據分析，由於有多達5隊球隊，於上賽季打入歐聯16強，這方面的收入高達48億英鎊。

山齊士在2017至2018年季中由阿仙奴轉會至曼聯，不過之後傷多過踢，而且加盟後未能奪冠，暫時無法取得連獎金的最高周薪50萬英鎊。（路透社）

自由轉會令薪金、經理人費用大增

不過，近年市場流行完約後自由轉會，將部份轉會費加到球員薪金之內，因此就算收入增加，球隊的薪金開支亦上漲，在2017至2018球季中由阿仙奴轉會至曼聯的山齊士，就是最佳例子。相比之下，球員轉會開支較上賽季大減超過5億英鎊。

球員高薪轉會，經理人費用亦隨之而大增，2017至2018年度各球隊合共支付超過2.6億英鎊經理人費用，較之前1年多4,900萬英鎊。

支付最多經理人費的球隊是目前爭冠的利物浦，付出了4,300萬英鎊，車路士以2,600萬英鎊排第二位，曼城則以2,400萬英鎊緊隨其後。

市場流傳「山齊士效應」令曼聯中場普巴亦要求高薪續約。（路透社）

球隊稅前利潤大跌1億英鎊 仍會再減

在這種情況之下，英超球隊的稅前利潤較前1季減少約1億英鎊，至只有4億英鎊。

德勤體育商業集團主管Tim Bridge指出，未來3年最關鍵的轉播費用只有少量增長，企業愈來愈依靠轉播以外的收入方式，因此可以預期未來幾年球會的稅前利潤仍會再下跌。

阿仙奴的中場發電機奧斯爾亦是35萬鎊周薪，早前在首席教練艾馬利雪藏時努力操練，又表態不會離開阿仙奴，得到不少球迷支持。（路透社）

「前六」取89%利潤 其他隊盈利減少

英超收入高不代表球隊班主很賺錢，因為盈利集中於「前六」球隊，即阿仙奴、車路士、利物浦、曼城、曼聯以及熱刺，佔去英超20隊之中的89%稅前利潤。

「前六」球隊每星期共賺5,340萬英鎊，較前1季的4,840萬英鎊高10.3%。而其他14隊球隊每周盈利合共3,940萬英鎊，按年減少20萬英鎊。