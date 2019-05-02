宏利金融首季核心盈利增至15.48億加元　股息為0.25加元

宏利金融（0945）公布截至今年3月底止首季業績，歸屬股東淨收入為21.76億元（加元‧下同），按年增加58.6%，核心盈利為15.48億元，按年升18.8%。派股息25仙。

公司指出，首季的核心盈利相較去年首季錄得增長，這受惠於亞洲及美國新造業務的利好影響、 盈餘組合的較高投資收益（包括股市對種子基金投資1的利好影響）以及開支效益改善。

公司又指出，期內新造業務價值增長31%至5億元，年度化保費等值銷售額為17億元，按年增長23%。

不過期內財富與資產管理業務在今年首季錄得13億元淨流出，去年同期則錄得100億元淨流入。

亞洲新造業務價值增長23%

公司又指出，亞洲方面，新造業務價值增長 23%至 4.11 億元，主要受惠於銷售額提升，惟相對較不利好的 業務組合抵銷了部分增幅。

加拿大方面，新造業務價值在新 Manulife Par 分紅產品帶動下增加 27%至 6,200 萬元。

美國方面，新造業務價值增至4倍以上，錄得 4,600 萬元，主要由於期內採取措施以提升邊際利潤，以及業務組合較為利好。

稱擁有強勁資本水平

宏利首席財務官韋寧頓表示：「季內我們繼續優化資產組合，其中包括透過出售另類遠期資產累計釋出超過20億加的資本，超越公司所訂下的目標水平。」

他續說：「我們的效益提升措施帶動盈利受惠，並使開支水平與去年同期相若，而我們的開支效益比率亦改善至 49.9％。我們擁有強勁的資本水平，並在本季度贖回債務，從而將槓桿比率 改善至 27％。」