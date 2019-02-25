宏利香港去年新業務價值升21%　冀擴充大灣區業務

宏利（0945）旗下宏利香港宣布，去年全年新造業務價值按年升21%至33億元，惟第4季僅增長約7%至10億元。公司行政總裁萬士家（Guy Mills）預料，新造業務價值將於今年內反彈，並指公司有意擴展大灣區業務。

去年全年核心盈利升25%

宏利香港去年核心盈利按年升25%至46億元，第4季則升14%至13億元；全年年度化保費等值銷費額升11%至51億元，第4季則升8%至15億元。

萬士家表示，去年第4季新業務價值增長較低，主要由於公司於2017年錄得強勁增長，造成高基數效應，惟由於近日市場氣氛轉好，相信今年新業務價值增長將會反彈。

他又指，政府即將推出自願醫保（VHIS）及強積金退稅等措施，均有利行業發展，對今年業務表現感樂觀，而宏利亦已就自願醫保的標準計劃及靈活計劃遞交申請，期望可於4月推出首批產品。

宏利香港行政總裁萬士家（圖右）指，政府即將推出自願醫保（VHIS）及強積金退稅等措施，均有利行業發展，對今年業務表現感樂觀。（文顥宗攝）

業界冀獲准於大灣區設服務中心

此外，上周國務院公布粵港澳大灣區規劃綱要，萬士家指於，業界正倡議容許本港保險公司於區內設立服務中心，相信有望於數年內落實。他續指，現時宏利透過其合資企業於區內6個城市設有網點，目前首要任務是擴充區內業務，並拓展跨境保險產品及方案。

去年宏利香港代理人數目按年上升14%至8,817人，萬士家透露有意繼續擴大團隊，預料今年增幅與去年相約若。