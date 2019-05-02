香港首季經濟增長大幅放緩　按年僅升0.5%　為近十年最差

政府統計處公布本地生產總值預先估計數字，本港首季經濟按年增長為0.5%，為自2009年第3季以來，表現最差的一季。而今年首季GDP與2018年第4季相比，升幅為1.2%。大幅放緩的原因是內部和對外需求增長均減慢。

政府又指出，去年第4季GDP按年增長1.2%。

私人消費開支僅增長0.1%

首季私人消費開支按年僅增長0.1%，明顯低於2018年第4季的增長2.7%。

而政府消費開支仍較大，錄得4.5%增長，2018年第4季則增長4.9%。

本地固定資本形成總額按年勁跌7%，較2018年第4季的5.8%擴大。

貨品出口額跌4.2% 服務輸出放緩

除了本地經濟增長近乎停滯，對外需求繼續轉弱。貨品出口總額按年下跌4.2%，2018年第4季則大致持平。貨品進口則下跌4.6%，亦較2018年第4季下跌0.5%明顯擴大。

服務輸出則按年上升1.4%，但較2018年第4季的增長3.3%明顯放慢。服務輸入按年下跌1%，而2018年第4季則增長2.1%。

首季本港進出口均收縮，商界投資信心轉弱，固定資本形成總額繼續下跌。（資料圖片）

訪港客支持經濟 投資開支審慎

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2019年第1季較2018年第4季實質上升1.2%

政府發言人表示，根據預先估計數字，2019年第1季本地生產總值受環球經濟表現較為疲弱及各種外圍不利因素所拖累，按年實質增長減慢至0.5%。第1季按年增長輕微，亦反映去年同季的比較基數較高，當時經濟強勁增長4.6%。

第1季整體貨物出口表現進一步減弱，情況與許多其他亞洲經濟體相似。服務輸出增長亦見減慢，但訪港旅遊業持續擴張繼續帶來支持。本地方面，私人消費開支與去年同季的高基數相比輕微上升。整體投資開支在營商氣氛自去年後期轉趨審慎的影響下收縮。