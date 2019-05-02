本港首季經濟增長近十年最差　點算好？　專家仍感樂觀仲話......

政府公布本港首季經濟增長的預先估計數字，按年增幅只有0.5%，為2009年第3季以來表現最差的一季。由於2008及2009年乃受到金融海嘯影響，首季經濟表現自可謂擺脫金融海嘯以來，最差的一季。其中私人消費開支按年僅增長0.1%，貨品出口及固定資產形成更分別按年下跌4.2%及7%。政府發言人指出，首季增長幅度除反映出去年基數效應影響外，亦受環球經濟表現較為疲弱及各種外圍不利因素所拖累。 不過經濟師對本港經濟前景並不感到悲觀，預料從今年第2季起，經濟將會出現復甦，預料全年增長可達2.5%。

財爺籲無需太悲觀

日前財政司司陳茂波已在網誌預告，首季經濟增長會較去年放慢，並預料只錄得些微增長。可是增幅只有0.5%，卻是遜於市場預期。其中港大早前預測，首季增長達到1%，結果反映出經濟表現遠遜預期。

不過當時財爺已向市民大派定心丸，指出外圍及本港均有正面發展，包括內地經濟在今年3月回穩，首季經濟增長達6.4%，勝市場人士預期，以及中美貿易談判進展消息正面等，籲市民不用太悲觀。他又指出在制定財政預算案時，已預期全年增長幅度介乎2至3%，當中已計及今年環球經濟增長會在上半年減慢，而財政預算案亦提出了適度的提振措施。

他又指出假若中美雙方真的如市場預期，在短期內達成貿易協議，環球經濟和本港經濟可望在今年稍後時間有所改善。

星展香港經濟研究部高級經理謝家曦（圖右）認為，本港首季GDP較差主要是受中美貿易戰的影響。（鄺月婷攝）

星展謝家曦料第二季數據將好轉

財爺對本港經濟前景看法較樂觀，經濟師亦有類近看法。星展香港經濟研究部高級經理謝家曦表示，今年首季GDP按年升0.5%，是自2009年以來最差的經濟增長，按季增長有1.2%，並非太差。從去年底起，股市回暖了不少，預料第二季及下半年經濟數據會逐漸好轉，惟要達至去年全年的3%經濟增長，會有一定難度。

謝家曦認為，首季GDP較差主要是受中美貿易戰的影響，中美是香港最大的貿易夥伴，貿易磨擦令香港對外貿易受挫，加上貿易戰對環球股市有不利影響，環球股市不明朗，拖累了香港的零售和服務輸出表現。

本港去年首季GDP增長有4.6%，謝家曦表示，去年同期的基數較高，按年比較好像好差，但按季來看不錯。樓市在農曆新年後回暖了不少，市場亦估計中美貿易協議相在未來一段時間有望達成，如中美貿易戰能解決，可提振資產市場價格，樓市稍早前的負面因素可以消除，股市也能穩定下來。

星展香港經濟研究部高級經理謝家曦表示，若中美貿易戰能解決，可提振資產市場價格，消除樓市負面因素。（資料圖片）

料樓價仍繼續上揚

他續指，香港失業率仍然徘徊在2.8%的20年低位，樓市的風險系數仍屬偏低，預期樓市在未來一段日子仍會維持熾熱。即使失業率未來上升，估計仍然會處於低位，但要留意香港的勞動市場和工資增長情況。

謝家曦說，香港進出口業很多都是中小企，在外圍不明朗因素下，他們面對的壓力較大，政府可考慮向中小企提供優惠措施。

莊太量認為，在經濟情況非太惡劣，及受到勞工短缺等因素影響，失業率不會大升。（資料圖片）

莊太量料全年GDP升約2.5%

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量，同樣對本港經濟感到前景樂觀，認為第一季估值較差，是因為承接去年經濟下滑。不過今年2至3月經濟已開始反彈，樓市、股市齊升，希望可以帶領經濟上揚。

他又指，目前中美貿易戰等不明朗因素已除去，相信本港經濟增長將會加速；又認為本港在人口老化令勞動短缺的情況下，加上經濟「唔會點差」，相信失業率不會上升。

莊太量預期在第二季開始的經濟增長加速，全年平均計，本地生產總值會升約2.5%。