恒大校長何順文稱要不斷推動誠信等5項美德　提升商業道德水平

香港恒生大學（ 恒大） 今日下午舉行第九屆「君子企業計劃」啟動禮。校長何順文致辭時表示，本港的商業道德文化指數是比較好和穩定，惟在經濟不景氣時，企業的道德指數或會偏離，故要不斷推動誠信、廉潔、禮貌、互信等文化，讓企業能達到「仁、義、禮、智、信」五項美德，提升其商業道德水平。

中華廠商聯合會會長吳宏斌指，市民工作也是為了生計、責任、事業、興趣等，而企業即使是要賺錢，也要本著「君子愛財，取之有道」的理念，企業只有遵守倫理道德，或者是君子五德，才能產生利潤，五德便是營商的根本，利潤則是結果，如果只顧著賺錢，忘記根本，投資者、員工及整個社會都會付出代價。

行業龍頭公司應做個好榜樣

恒大市場營銷系助理教授謝亭亭表示，企業的商業道德水平主要受行業龍頭公司的做法影響，若龍頭公司能做個好榜樣，其他公司會逐漸跟隨，而市民對這個行業的看法也會較佳。

君子企業計劃自2011年開始舉辦，主要項目工作涵蓋君子企業問卷調查、君子企業大獎、商業道德研究、商業道德教育及推廣。君子企業問卷調查會在6至8月期間進行，以街頭訪問形式訪問最少2,000名市民，讓市民在本港八大行業（地產業、金融業、旅遊和酒店業、公共交通、零售等）中對30間具代表性的企業評分，選出君子企業，今年則新增了中小企業組別，該組別得獎者將由專家評審選出。