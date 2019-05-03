【滙豐季績】滙控澄清無意大裁員　料全年員工數目持平

滙豐控股（0005）公布今年首季業績，列賬基準除稅前利潤按年上升30.7%至62.13億元（美元‧下同）。對於外國傳媒早前報道指該行將開展減省成本計劃，滙控財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）澄清，集團暫無新的成本節省計劃，預料全年員工數目將持平。

削減成本非業務唯一重點

邵偉信於電話會議指出，滙豐每年均會面對至少3%的成本上升壓力，而集團今年首季擴大投資，令成本升幅達到3.2%，但由於收入增長重返正軌，首季經調整收入增長率與支出增長率之差仍得以重返正數，差距達到6個百分點。他強調，集團的焦點是令收入增長快於成本，而非一味削減成本。

他重申，集團並無大型的削減成本計劃，該行會因應業務發展需要，於個別地區及部門增聘人手，同時減少部分人手，估計全年員工人數將大致持平。

邵偉信重申，滙控現時未有大型節約成本計劃。（羅君豪攝）

回購與否將取決業務前景

滙控於業績報告中提及，擬於年中就今年股份回購作出決定。邵偉信回應指，集團將視乎盈利、未來業務增長等因素決定是否進行回購，但現時該行普通股權一級資本比率（CET1）達到14.3%，高於集團14%的目標，對此感到欣喜。

此外，滙控上季淨息差按年收縮17個基點至1.36厘，亦較去年底跌7個基點。邵偉信承認，美國加息前景有所轉變，加上港元拆息轉弱，均對該行淨息差構成壓力，但預期息差水平將迎來反彈。他預計，雖然淨息差水平受壓，但該行業務持續回升，有望支撑淨利息收益表現。