【滙豐季績】滙控首季多賺逾3成　未提裁員及減省成本計劃

滙豐控股（0005）公布今年首季業績，列賬基準除稅前利潤按年升30.7%至62.13億元（美元‧下同），派第一次股息0.1元。市場關注，滙控會否披露減省成本及裁員計劃，集團雖未有於業績報告內提及，惟滙控行政總裁范寧（John Flint）強調，該行正積極管理開支和投資，以應對不明朗的市場環境。該行又指，將於年中公布今年的股份回購決定。

經調整稅前利潤升約1成

滙控首季列賬基準除稅前利潤增16%，主要反映零售銀行業務的資產負債增長及息差擴闊，以及環球資金管理業務和信貸及貸款業務的增長；撇除貨幣換算差額、金融工具公允值變動等影響，經調整除稅前利潤為63.5億元，按年增9.5%。期內每股盈利為21美仙，增加4成。

列賬基準收入為144.28億元，升5.23%，主要受惠於積極的市場環境及出售利潤。不計及貨幣換算差額和重大項目變動，經調整收入為144.4億元，增加9.2%。期內滙控淨息差為1.36厘，按年下跌12個基點，亦較去年底下跌7個基點，惟附息資產增加，帶動淨利息收益按年微升0.16%至74.68億元。備受關注的經調整收入增長率與支出增長率之差（Jaw）重返正數，達到6%。

滙控公布季績前，上周一度傳出大班范寧不滿高層控制開支不力，或會啟動裁員計劃。（資料圖片）

預期信貸損失按年擴大2.4倍

資產質素方面，經調整預期信貸損失為5.85億元，按年擴闊2.8倍，但較去年底減少32%。集團解釋，乃是少數個別企業貸款影響，主要來自英國，惟該行首季度與英國經濟不明朗相關的準備並無重大變化。

滙控普通股權一級比率（CET1）為14.3%，較去年底上升30個基點，當中已計及採用IFRS 16導致的不利影響7個基點。

滙豐控股行政總裁范寧（John Flint）表示，集團今年年開局良好，集團將會繼續專注執行去年6月訂定的策略，並對環球經濟風險保持警惕。由於經濟前景更趨不明朗，該行正積極管理開支和投資，日後亦會繼續此策略。