特步﹕K-Swiss品牌將主打一線市場　或加價一至兩倍

特步（1368）早前公布以2.6億美元收購E-Land Footwear USA Holdings ，後者持有K-Swiss、Palladium及Supra等品牌。主席兼行政總裁丁水波表示，公司收購品牌是想邁向全球化，加上中國消費市場出現變化，90後和00後消費者有個性化需求，愈來愈多人喜歡國際品牌。

首席財務官兼公司祕書楊鷺彬估計，收購將對特步的財務及現金流不會有明顯影響，有信心目標公司E-land的除稅後利潤在2019年可以打平。丁水波透露未來K-Swiss會主打一線市場，產品或會加價一至兩倍，而Palladium產品則有較少加價空間。

美國加徵關稅影響有限

丁水波指，是次收購和3月初公司，與戶外用品品牌Merrell及跑鞋品牌Saucony母企Wolverine成立合資公司，均是早在兩年前已開始計劃，短期內不會再作收購。收購E-land後，會先著手做好研發、再做廣告宣傳、以及開店，期望E-land在2020年年底、2021年起為公司帶來收入貢獻，公司未來希望把國內和國際品牌銷售佔比擴至是50:50。

美國總統特朗普周日（5日）突然在Twitter表示，談判進展緩慢，會在周五（10日）把中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。丁水波認為，事件只會有短期影響，公司並無產品直接出口至美國，又指出其產品主要在越南生產，故不會被徵收關稅。