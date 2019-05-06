傳賈躍亭即將回中國配合證監會調查

中國證監會已正式對樂視網，及第一大股東賈躍亭立案調查後，最新消息指，賈躍亭即將回中國配合調查。

綜合媒體5月6日報道，針對中國科技媒體「PingWest品玩」指，「賈躍亭即將回國配合調查」，對此，樂視方暫時沒有任何回應。有內部人士稱，當下一切必須以上市公司公告為準，民眾不應傳謠。

此前，樂視網於4月29日晚間發佈公告稱，該公司及第一大股東賈躍亭分別於26日下午、29日收到證監會的調查通知書。公告顯示，因樂視網及賈躍亭涉嫌信息披露違法違規等行為，根據證券法的有關規定，證監會決定對該公司及賈躍亭立案調查。

也有媒體報道引述接近賈躍亭的人士稱，賈躍亭已經收到調查通知書，正在配合調查。

在2017年樂視網財務問題爆發之後，賈躍亭於2017年7月4日前往美國，便再未回到中國內地。

賈躍亭（左）在法拉第電動車發佈會上。（視覺中國）

2017年12月，北京證監局曾向其發出通告，責令於12月31日前回國解決問題，但在最後期限到來時，賈躍亭並沒有回國。在給北京監管局的回應函中，賈躍亭表示，將所有事務委託給妻子甘薇和哥哥賈躍民處理。他本人沒能回國，原因則是，「在美國的法拉第未來公司融資已經取得重大進展，目前有好多工作需要我來推動。」

在賈躍亭收到中國證監會立案通知書的第二天，法拉第未來曾宣佈獲得一筆2.25億美元的新融資，其中包含1.5億美元的供應商信託。

據官方信息，截止2019年4月19日，賈躍亭持有公司約9.2億股，佔公司總股本的23.10%，其中8.5億股已質押，佔公司總股本的21.49%；其所持有股被北京市第三中級人民法院等司法部門凍結、輪候凍結。