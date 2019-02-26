許家印飛甩賈躍亭　恒大自己成立造車公司

恒大健康（0708）與法拉第未來（Faraday Future）之前合作發展電動車，但其後分道揚鑣。有報道指，恒大成立了恒大新能源汽車有限公司，正式與賈躍亭「分手」。

註冊資本20億美元 業務包括研發至銷售

《澎湃新聞》報道，恒大新能源汽車於1月25日成立，在廣州註冊，註冊資本為20億美元，經營範圍包括能源技術研究、汽車零件批發、汽車零售、能源技術諮詢服務以及汽車租賃等業務。

而在1月28日，恒大新能源汽車旗下全資成立4間子公司，分別為恒大國能新能源汽車銷售（廣東）有限公司、恒大國能新能源汽車科技（廣東）有限公司、恒大國能新能源汽車（廣東）有限公司，以及深濤生活服務（廣東）有限公司。

而2月20日，恒大新能源汽車有限公司改名為恒大國能新能源汽車集團有限公司。

1月購瑞典NEVS 已有兩款可量產電動車

其實恒大自己造車有跡可尋，在1月15日，恒大健康公布以9.3億美元收購瑞典電動車公司NEVS的51%股權。

NEVS是2012年成立，目的為收購SAAB的汽車技術和資產，在瑞典擁有電動智能汽車研發中心，研發團隊超過500人，是10間獲得中國發改委及工信部核准的新能源車整車資格的公司之一，已經研發兩款達到量產條件的純電動車，在瑞典及天津都有生產基地。