特朗普威脅加關稅　景順指A股本身已經大升　借勢回調

美國總統特朗普在Twitter上表示，有意上調中國進口商品關稅至25%，中國A股今日重挫，超過1,000隻股份跌停板。景順（Invesco）亞洲股票投資團隊發表評論，認為A股本身已大升，今日大跌是借勢回調。

今年升幅已經超過基本因素 因此短期調整

景順認為，特朗普的言論直接導致今天中國股市回調，而投資者亦趁這個機會，在年初至今強勁升幅之後調整配置。景順指出，這種操作符合他們的觀點，由於流動性和市場情緒改善，市場升幅已經超過基本因素，因此市場將會在短期調整。

關稅將影響經濟及金融市場 但料是談判策略

報告引述瑞銀估計，如果所有中國輸往美國產品都徵收25%關稅，可能導致中國未來1年經濟增長率降低1.6至2個百分點。景順認為，如果美國提高關稅水平，將會對經濟和金融市場帶來影響。但報告認為，特朗普有關關稅的言論，可能是美國用來強化定位的談判策略。

景順稱，撇除最新事態發展，對貿易談判的看法仍未改變。他們認為繼續透過談判收窄分歧符合兩國的最佳利益，因為長期的貿易爭端將對兩國產生負面影響。又認為當前談判的重點已轉向更詳細的實施和執行細節，而不是貿易協議是否能夠實現。

中國經濟好轉 內需將續推動經濟增長

談到中國經濟發展，報告指出最近數月中國經濟出現好轉跡象，認為政策將繼續支持市場發展，並將有助抵消貿易方面的負面影響。隨着經濟基本因素改善，預計下半年企業盈利將會回升。

近年中國大力發展內地市場，景順亦看好內地市場對整體經濟貢獻，指出內地市場有許多具吸引力的機會，相信中國消費力將保持強勢，並繼續推動中國未來的經濟增長。

長期而言，景順認為市場調整是健康的發展，可以調整今年資產配置，又指出中國離岸及在岸市場的交易接近長期平均值，認為估值仍然健康。