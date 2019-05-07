內地股市單日蒸發3.58萬億元人民幣　官媒：中長期向好邏輯未改

內地股市昨日（6日）的暴跌，單日蒸發3.58萬億元人民幣市值。有分析指出，短期來看，中美貿易談判的不確定性再度增加，市場需要消化預期搖擺的負面消息。展望未來，A股中長期向好邏輯未改，市場回調之後將形成盈利驅動的慢牛行情。

綜合媒體報道，受外圍因素影響，昨日A股三大股指低開低走。上證指數跌5.58%，收報2906.46點；深證成指跌7.56%，收報8943.52點；創業板指跌7.94%收報1494.89點。具體來看，兩市3,466隻個股下跌，其中1,146隻個股跌停，千股跌停再上演。

中國媒體「21世紀經濟報道」指出，當日，A股總市值蒸發3.58萬億元。就在當日開盤前30秒，人民銀行發佈定向降準消息，但似乎未能對沖股市的「壞情緒」。

暴跌之下，不少機構直言，短期而言調整仍將是A股主基調。

不宜對A股過份悲觀

隨著A股下挫，滬﹑深股通均出現資金淨流出，全日淨流出額為51.88億元，其中滬股通當日淨流出30.72億元，深股通淨流出21.16億元。

不過全日淨流出額，與上午時段時段相比，減少了30億元左右。反映部分北上資金在下午開始調頭買入，且這些資金主要來自於滬股通渠道。

有機構人士指出，「實際上北上資金淨流出A股的數額並不算太大，2019年3月曾出現過日內淨流出逾百億的情況，4月底也出現過日內淨流出60多億的情況。與A股5月6日整體的恐慌性賣出局面相比，北上資金或者其部分意義上代表的外資，相對來說是比較淡定的。」

報道稱，雖然不少機構在4月下旬的A股調整中有所減倉，但整體倉位仍在中高位置，這決定了市場出現恐慌性大跌時，機構進一步加倉的難度較大。

招商基金指出，短期來看，中美貿易談判的不確定性再度增加，市場需要消化預期搖擺的負面消息。中期來看，市場會重新修正對於中美關係的認識，但他們認為即使按照最悲觀的情景下，中國國內或將運用更多的政策工具對沖外部不確定性的影響，同時考慮到經過大幅下跌後當前點位的估值水平的吸引力逐漸上昇，中期不宜對A股走勢過度悲觀。

美國欲上調對華關稅引發A股暴跌。（視覺中國）

料將迎來修復性反彈

另外，中國官媒《中國證券報》引述分析人士表示，市場調整難以形成連續性殺跌動能。從技術層面來看，A股有望迎來超跌之後的修復性反彈階段，對於目前持有現金的投資者來說機會遠大於風險。展望未來，A股中長期向好邏輯未改，市場回調之後將形成盈利驅動的慢牛行情。

報道指出，拋開市場的大幅調整，就基本面而言，據中信建投證券統計，在經濟復甦的進程中，A股公司2019年一季報淨利潤增速發生明顯的回升，無論是全A板塊還是剔除金融或者剔除金融、石油石化後，淨利潤同比增速分別為9.4%、1.3%和2.3%，均扭轉2018年四季度的負增速。

中信建投證券表示，銷售淨利率的提升是業績改善的重要因素，A股盈利增速拐點已經顯現，盈利成為驅動慢牛行情的基礎。

提高摩指佔比將促使40億美元資金流入

就資金面而言，MSCI提高A股納入因子首批從5%提高到10%將在5月底生效。中金公司表示，5%的納入因子的提升，可能帶來的增量資金約為200億美元左右（主動+被動），其中主動資金可以根據情況選擇配置時點，可以提前也可以推後，而被動資金一般就在生效日附近的幾個交易日執行。估算被動資金佔比可能在20%左右，也就是本次將有約40億美元的資金將在5月底左右進入市場。

中金公司認為，經歷此前的調整，市場短期壓力得到一定釋放、整體估值不高。展望未來，對A股走勢不宜過度悲觀，結構性機會依然可期。投資者可重點把握消費昇級與產業昇級大趨勢概念股，如食品飲料、家電、醫藥龍頭、先進製造、汽車及零部件、酒店旅遊、零售、家居等。