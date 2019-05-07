【中美貿易戰】人民幣匯率插水　內媒稱內地企業開始「賭匯價」

中美貿易戰形勢突然生變，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布將於周五（10日）調高對華關稅，觸發人民幣匯價大跌。內地媒體報道指，不少中國企業開始炒作人民幣或美元匯價圖利。

資產管理機構正撈底人民幣

《21世紀經濟報道》引述消息人士指，全球大型資產管理機構昨日起已開始逢低抄底人民幣，原因是他們認為當前中國經濟觸底反彈，令人民幣均衡匯率不至於跌破6.8兌一美元；二是中方團隊正準備赴美磋商，人民幣滙率大跌反而帶來了逢低加倉機會。

報道引述部分交易員透露，昨日人民幣的「空軍」主力，主要是銀行與宏觀經濟型對沖基金。其中宏觀經濟型對沖基金大規模拋售人民幣、原油、新興市場股票等風險資產。

美國將上調對華關稅，引發人民幣匯率巨震。（視覺中國）

不過，人民幣匯價跌至6.8兌一美元水平後，買盤開始湧現，推動人民幣迅速反彈逾300個基點。報道引述香港銀行交易員稱，當時市場人民銀行可能入市干預維穩，以避免扭轉市場對人民幣滙率企穩的市場預期。但他指出，當前大型中資銀行在6.8附近的人民幣買盤並不活躍，反而主要是海外大型資管機構買入。

內地進出口企業現更看好美元

此外，不少外貿企業也紛紛擔心滙率大幅波動給企業帶來新的滙兌損失。報道引述一進出口企業財務總監透露，公司內部有些人預期人民幣匯率趨於下跌，建議購入更多美元，以此避免人民幣下跌所帶來的匯兌費用上漲。

有中資銀行金融市場部負責人形容指，此種情形相當於「賭匯率」，如果中美很快達成貿易協議令人民幣匯率上漲，該間企業現時購匯成本，就會面臨較大賬面虧損。他又指，現時不少進口企業似乎更傾向持有美元，甚至有個別貿易企業通過香港市場加倉人民幣看跌期權。