地緣政治緊張局勢升溫　美歐股市全線下挫　港股ADR跌近440點

美國向中國貨加徵關稅風險，持續困擾股市。5月7日，道指一度下挫超620點。截至收盤，道指收跌473.39點，跌幅1.79%，報25965.09點，失守26000點心理關口，創1月3日以來最大單日跌幅；納指收跌1.96%，報7963.76點；標普500指數收跌1.65%，報2884.05點。

其中，道指30隻成分股「全軍覆沒」，標普500指數11大板塊盡數下跌。芝商所「恐慌指數」VIX上漲31.10%，至21.24，創今年1月22日以來新高。貿易風向標企業卡特彼勒和波音分別下跌2.3%和3.6%。

美股下挫，港股ADR收報28923點，下挫439點或1.52%。

新債王︰美國股市處於熊市之中

雙線資本CEO，「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）的最新表態一度引發市場恐慌，他在接受媒體採訪時表示，人們開始意識到赤字和債務已經完全失控。3年期和5年期公債收益率曲線趨陡的主要原因在於赤字不斷膨脹。岡拉克認為，美國股市處於熊市之中，已經15個月毫無起色，無法承受經濟惡化帶來的衝擊。

事實上，地緣政治危機升溫是影響資本市場的最大因素。

中美貿易方面，中國外交部發言人耿爽昨日在例行記者會上應詢介紹，「應美國邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於5月9日至10日訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商。中方始終認為相互尊重、平等互利是達成協議的前提和基礎。加徵關稅解決不了任何問題，這裡需要作出澄清的是，談判本身就是一個討論的過程，雙方存在分歧這很正常，中方不迴避矛盾，對繼續磋商具有誠意。」

分析指地緣政治危機升級，對美國經濟不利。（視覺中國）

與此同時，英國脫歐再次迎來關鍵時刻，英國首相發言人透露，文翠珊﹙Theresa May）尚未與工黨就脫歐達成協議，雙方將展開談判。英國內閣仍然支持把談判作為找到英國脫歐解決方案的一種方式，但由於短期內各方達成一致的可能性不大，英國已很難避免出席5月23日歐盟議會選舉。

在此背景下，5月7日，歐洲股市全線下跌，截至收盤，泛歐斯托克600指數下跌1.37%，報381.64點，英國富時100指數收跌1.63%，報7260.47點，德國DAX 30指數收跌1.58%，報12092.74點，法國CAC 40指數收跌1.60%，報5395.75點。

值得關注的還有，5月7日，國際油價創近五周新低，投資者對全球經濟增長前景有所擔憂。截至收盤，WTI 原油主力合約下跌0.85美元，跌幅1.37%，報61.40美元/桶，布倫特原油主力合約收跌1.36美元，跌幅1.91%，報69.88美元/桶。

隨著美國封鎖伊朗原油出口生效，地緣政治緊張局勢升溫。美國總統國家安全事務助理博爾頓（JohnRobertBolton）日前表示，美國正將「亞伯拉罕·林肯」號航母戰鬥群和一個轟炸機特遣隊部署至中東地區。伊朗方面回應稱將無視美國制裁，試圖在「灰色市場」繼續出售石油。伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）透露，伊朗和歐盟就允許伊朗銷售原油接近達成協議。